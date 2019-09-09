​مدينة زويل: المرحلة الثانية من البناء أوشكت على الانتهاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قالت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ردًا على ما أثير حول عدم إستكمال إنشاءات المدينة في مرحلتها الأولى، إن مباني المرحلة الأولى قد انتهت تماما في صيف ٢٠١٧، وجرى الانتقال وبدء الدراسة بها في سبتمبر ٢٠١٧ بتجهيزات معملية على أعلى مستوى.

وأضافت المدينة في بيان لها، أن لجان المجلس الأعلى للجامعات اعتمدت البرامج الدراسية الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بعد انتهاء المرحلة الأولى وتجهيزاتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الثانية من المدينة أوشكت على الانتهاء تماما حيث تجرى وضع اللمسات الأخيرة للتشطيبات النهائية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تبذل جهودا حثيثة للانتهاء من جميع المراحل طبقا للجدول الزمني وبما يليق بمشروع علمي طموح يحظى برعاية الرئيس.

وأشارت البيان إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا احتفلت بتخريج الدفعة الثالثة من أبنائها بمسارها العلمي والهندسي بتفوق كبير حيث جرى توظيف مايقرب من ٩٠ % من الخريجين خلال 3 أشهر من التخرج وهو ما يفوق معدل التوظيف العالمي إضافة إلى نجاح الباحثين في التوصل لحلول كثير من قضايا المجتمع في مجالات الصحة والطاقة والبيئة وغيرها.

وتأسست مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وهي منظمة حكومية غير ربحية عام 2000 على يد العالم الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل، وافتتح في عام 2011 بهدف إعداد جيل من طلاب القادرين على التفكير الإبداعي، وإتقان العلوم الأساسية وفي نفس الوقت الوقت قادرين على سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.