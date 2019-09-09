أبرزها "السيطرة على حريق بمحلات مفروشات ببولاق أبو العلا".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في بولاق أبو العلا

نشب منذ قليل، حريق بأحد محلات المفروشات، بوكالة البلح ببولاق أبو العلا، وانتقلت سيارات الإطفاء لإخماده.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المحلات، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وقوات الإنقاذ البري للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للمحلات والمجاورة.

السيطرة على حريق بمحلات مفروشات ببولاق أبو العلا دون وقوع إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق بمحلات مفروشات داخل عقار في منطقة وكالة البلح، ببولاق أبو العلا.

وقال مصدر أمني، إن حريق بولاق أبو العلا، نشب في محل مفروشات أسفل عقار مكون من 3 طوابق، يحوي العديد من المحلات الصغيرة، وامتدت إليهم النيران، لوجود مواد سريعة الاشتعال.

تأجيل طعن 9 متهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق لـ24 نوفمبر

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طعن 9 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته لجلسة 24 نوفمبر المقبل، لتعيين محامي للدفاع عن كل متهم.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" لـ 16 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 16 سبتمبر.

إحباط تهريب مستلزمات طبية بـ5 ملايين من ميناء سفاجا

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تمكنت إدارة شرطة ميناء سفاجا البحري، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته بضائع أجنبية الصنع بقيمة ورسوم قدرت قرابة 5 ملايين جنيه.

وردت معلومات لإدارة شرطة ميناء سفاجا البحري مفادها اعتزام "أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ"، والقادم من ميناء إحدى الدول العربية -تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

بعد 5 أيام.. أمن الجيزة يكشف ملابسات حريق مصنع بلاستيك وكارتون بأكتوبر

كشفت مديرية أمن الجيزة عن ملابسات حريق هائل بمصنع بلاستيك وكارتون بمدينة 6 أكتوبر، الذي وقع منذ 5 أيام.

تبلغ لقسم شرطة ثاني أكتوبر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع العيسوي للبلاستك والكارتون دائرة القسم.

المتهم بقتل زوجته في الخليفة: "بتخوني على مواقع التواصل الاجتماعي"

أدلى "سيد. ا" صاحب ورشة أحذية باعترافات تفصيلية حول قيامه بقتل زوجته داخل شقتهما بالخليفة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية.

وقال المتهم إنه تزوج "منى. ع" موظفة 32 سنة، منذ 7 سنوات ورزقا خلالها بطفلين، وعاشا حياة مستقرة لم تخلُ من خلافات زوجية عادية، مضيفًا أنه علاقتهما تحولت إلى مشاجرات دائمة منذ 6 أشهر بعدما علِم بخيانتها له، وعندما واجهها أنكرت وغادرت غاضبة لمنزل أسرتها.

إحالة حداد للجنايات بتهمة تصنيع الأسلحة النارية في المطرية

أمرت نيابة المطرية، اليوم الإثنين، بإحالة حداد لمحكمة الجنايات بتهمة تصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على أحد العناصر الإجرامية، يعمل "حداد" لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها داخل ورشته بمنطقة المطرية.

في 24 ساعة .. ضبط 900 قضية تموين و4400 سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1124 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و901 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها.