شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إنجاز 87% من بيانات كارت الفلاح.. وبدء التطبيق في بورسعيد والغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة للفلاحين بمناسبة عيدهم، مضيفا أنه قد تم إنجاز ما يقرب من 87.4% من استيفاء بيانات كارت الفلاح على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية الأثنين، إنه أنه تم البدء في تنفيذ كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولي، يتبعها باقي المحافظات، موضحا أن كارت الفلاح سوف يؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه ويوفر المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب.

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وأوضح «أبوستيت»، ان العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين في منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» بلغت 4 ملايين و167 ألف و266 استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و451 الف و458 بطاقة بعد تنقية البيانات، مشيرا إلى أنه من المستهدف وصولهم إلى 5 ملايين و718 ألفا و401 فلاح عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.

وأشار وزير الزراعة إلى بدء المرحلة الثانية سيكون في محافظات «الشرقية، والبحيرة، وسوهاج وأسيوط»، موضحا أن هناك جهات أخرى تشارك مع وزارة الزراعة في استخراج كارت الفلاح.

وكان وزير الزراعة كان أصدر قرارًا يحمل رقم 926 لسنة 2019، ينص على 5 بنود، أهمها موعد إيقاف التعامل بالحيازة الورقية في شهر سبتمبر الجاري، وتطبيقه رسميًا لأول مرة في أكتوبر بالمحافظتين المشار اليهم.