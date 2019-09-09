شكرا لقرائتكم خبر عن شريك «جينيس» بمصر: نستهدف تحطيم «الوادي الجديد» لأرقـام قياسية للترويج لها عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لموسوعة جينيس للأرقـام القياسية العالمية بمصر، أن ھناك الـعدیـد مـن الفعالـیات والمناسـبات التي سیتم إقامتھا بمحافـظة الـوادي الجـدیـد، والتي یـتم الـترتـیب لـھا فـعلیاً فـي الـوقـت الـحالـي، مـن أجـل الـترویـج لإسـم المحافظة عـلى الـصعید الـعالـمي، وتـعریـف الـعالـم بـھا وبـأنشـطتھا، حيث يتم استهداف تحـطیمھا لأرقـام قـیاسـیة عـالـمیة.

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جاء ذلك خلال لقاء محافـظ الوادي الجدید اللواء محـمد الـزمـلوط، بالرئـیس الـتنفیذي للشریك الـرسمي لجینیس لـلأرقـام الـقیاسـیة الـعالـمیة بـمصر، حـیث أكـد الـطرفـان عـلى أھـمیة الـتعاون فـیما بـینھما فـي الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتى تـقیمھا الموسوعة فـي مـصر.

وأشار «مـقلد» إلـى أن مـثل تـلك الـفعالـیات سـیكون لـھا إنـعكاس إيجابي ومـردود عـال عـلى الـترویـج لـمصر عـامـةً والـمحافـظة خـاصـةً، لتحسـین الـصورة الـذھـنیة عـن مـصر وتـقدیـم مـصر بـصورتـھا الـحقیقیة لـلعالـم، ومـا تـتمتع بـھ مـن أمـن وأمـان، ووفـرة فـي الـعدیـد مـن الـمنتجات ذات الـجودة الـعالـیة للتصدیـر لـلأسـواق العالمية.

من جانبه، أكـد مـحافـظ الـوادي الجـدیـد حـرص المحافظة عـلى الـتعاون مـع كـل الـمؤسـسات الـدولـیة والھـیئات الـمختلفة الـتي یـمكن أن یـتم الاسـتفادة مـن نـشاطـھا فـي الـترویـج لـلمحافـظة عـالـمیاً كجـزء مـن السیاحة المصریة الغنیة، بالإضافة إلى منتجاتھا الزراعیة المتمیزة. وأضـاف أن تنسـیقاً كـامـلاً سـیتم بـین مـحافـظة الـوادي الجـدیـد مـع الشـریـك الـرسـمي لـمؤسـسة جـینیس فـي مـصر مـن أجـل إقـامـة الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتي یـمكن أن یـكون لـھا مـردود إیـجابـي جـاذب للسـیاحـة مـن الأسواق المختلفة للمقصد السیاحي المصري.