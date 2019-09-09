شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الغوص»: حكم عدم خضوع مراكز الأنشطة البحرية لإشراف اتحاد الغوص «تاريخي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكماً تاريخياً نهائياً وباتًا غير قابل للطعن فيه أسدلت به الستار على المحاولات المتكررة للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في منازعة كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصاتهما، وقضت بعدم أحقية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وقال هشام جبر، رئيس غرفة الغوص، إن المحكمة الإدارية العليا حسمت النزاع حول أحقية الاتحاد المصري للغوص والانقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية التي تخضع لإشراف وزارة السياحة، موضحا أن الحكم الصادر نهائي وبات وغير قابل للطعن.

وتابع رئيس غرفة الغوص: «هذا حكم تاريخي»، مشيرا إلى أن وزارة السياحة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية كانتا حائط الصد في التصدي لمحاولات اتحاد الغوص والإنقاذ الرياضي بالتغول على اختصاصات وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية خلال السنوات السابقة بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة.