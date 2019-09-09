شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء النزاع بين «الاتصالات» وشركات المحمول على «المكالمات بين الشبكات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومشغلو خدمة الهاتف المحمول الثلاث «أورنج، وفودافون، واتصالات» اتفاقيات لحل كافة النزاعات بين الطرفين، والتى امتدت لـ10 سنوات، نتيجة طعن بعض مشغلى الخدمة أمام القضاء، والتحكيم على قرارات الجهاز الصادرة عام 2009 بشأن أسعار المكالمات المتبادلة بين الشبكات المختلفة، ما أدى لاختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه.

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وقال مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الاتفاقيات وضعت قواعد مستقبلية بموجبها تتفق الشركات على تحديد سعر المكالمات أولاً، ثم يتم عرض ما توصلت إليه على الجهاز لاعتماده.

وذكرت وزارة الاتصالات، فى بيان، أمس، أن هذه النزاعات أثرت سلباً على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين فى قطاع الاتصالات، ما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبى عند ضخ استثمارات مستقبلية يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وقال الوزير عمرو طلعت، الذى حضر مراسم التوقيع، إن اتفاقيات التسوية تأتى تكليلاً لجهود الوزارة لحل المنازعات بين مشغلى ومنظمى خدمات الاتصالات، بهدف تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة فى القطاع، موضحاً أن هذه الخطوة ستخلق تأثيراً إيجابياً على مناخ الاستثمار فى القطاع، وهو الأمر الذى سينعكس على قدرة الشركات على تطوير خدماتها.