شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: الطاقة المتجددة تحتل 20% من خطة مصر المستقبلية بمجالات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن العالم كله يتجه الآن للاهتمام بمصادر الطاقة المستدامة.

وقال «عبدالغفار» في كلمته اليوم خلال افتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة بجزيرة قرمان بمحافظة سوهاج، يرافقه اللواء دكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، ومحافظ سوهاج، الدكتور أحمد الأنصاري، إن الطاقة الجديدة والمتجددة تحتل نسبة 20% حاليا من خطة مصر المستقبلية في مجالات الطاقة حتى 2022، وبحلول عام 2035 ستصل إلى 40%، لافتا إلى أن افتتاح المعمل المصرى الصينى اليوم للطاقة الجديدة والمتجددة يعد دليلا على الصداقة المصرية الصينية الاستراتيجية في مختلف المجالات، وافتتاح المعمل نتيجة عمل تم على مدار سنوات منذ ٢٠١٤.

وأضاف «عبدالغفار» أن وجود معمل من هذا النوع يتماشى مع سياسة الدولة الممتدة حتى ٢٠٣٥، وتطوير صناعة الطاقة الشمسية، ونقل التكنولوجيا، والعمل في مجال البحوث والتطوير، وإعداد كوادر عن طريق الدورات التدريبية لخدمة مصر والدول العربية أيضا، معربا عن تقديره لأكاديمية البحث العلمي على مجهودها الكبير.

وأكد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن المعمل إضافة قوية لمصر وللصعيد خاصة، مشيراً إلى أن مصر مهتمة بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصةً الكهربائية.

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وقال إن رئيس الجمهورية كلفنا بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الكهربائية، ونحن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صينية لإنتاج ألواح الخلايا الشمسية بطاقة 1 جيجا، لافتا إلى أهمية المعمل الذي تم افتتاحه اليوم.

وألقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، كلمة رحب خلالها بالحضور خاصة من الجانب الصيني، مشيداً بالقيادة السياسية الواعية منذ تقلدها في ٢٠١٤ وهي تتطلع للإمام والبحث العلمي، لافتا إلى متابعته لإنشاء المعمل، معربا عن تقديره لمجموعة العمل التي سعت لإخراج هذا الصرح التكنولوجي الكبير.

وأشار «الأنصاري» إلى أن المعمل يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لشباب الصعيد خاصة سوهاج، لافتا إلى أن الشباب المصري لديه القدرات البحثية والفكرية، ويمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق التقدم العلمي والمعرفي، بما يساهم في وضع مصر في المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة.

وقال تونج وي، المستشار العلمي لسفارة الصين، إن المعمل القومي المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة يساهم في تطوير صناعة الطاقة الشمسية، وزيادة كفاءتها، وبالتالي تلبية احتياجات مصر والمنطقة من الطاقة المتجددة، وكذلك نقل التكنولوجيا، حيث سيستفيد الجانب المصري بما لدى جمهورية الصين من تقنية حديثة ومزايات صناعية تنموية في مجال الطاقة الشمسية، وتدريب الكوادر العملية والتقنية في مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال البحوث والتطوير والإرتقاء بالبحث العلمي في ذلك المجال، بتمويل مشترك من وزارة العلوم الصينية والأكاديمية، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يتضمن ثلاث مراحل: المرحلة الأولة للطاقة لشمسية، والمرحلة الثانية للكتلة الحيوية، والثالثة لطاقة الرياح.

واستمع الحضور لشرح حول المعمل الذي صمم ليكون معملا بحثيا وفي نفس الوقت نموذج لخط إنتاج صناعي pilot plant لتصنيع الخلايا الشمسية السيليكونية لأول مرة في مصر والمنطقة العربية، وبذلك سيكون مركز للأبحاث والتدريب على هذه التكنولوجيا في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا، حيث تتكون الألواح المنتجة من 60 خلية، وبقدرة تتراوح بين 240 وات و300 وات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 750 كيلو وات سنويا.

كان اللواء دكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقهما الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتونج وي، المستشار الثقافي الصيني نيابة عن السفير الصيني، ووفد من وزارة العلوم الصينية، قد افتتحوا المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج، بإجمالى إستثمارات زادت على 42 مليون جنيه.