شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة السمكية»: «السمك البوري والبلطي الأكثر استهلاكًا بمصر.. وسعر الكيلو 18 جنيهًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن حجم الإنتاج السمكي للفرد يصل إلى 18 كيلوجرام سنويًا.
وأوضح السيد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو السمك البلطي يصل إلى 18 جنيهًا في المزرعة، مشيرا إلى أن السمك البلطي والبوري الأكثر استهلاكا من قبل المصريين.
وأشار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية إلى أن هناك اتجاها لطرح منتجات الأسماك بأشكال أخرى غير الطازجة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الثروة السمكية»: «السمك البوري والبلطي الأكثر استهلاكًا بمصر.. وسعر الكيلو 18 جنيهًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.