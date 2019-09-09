شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة السمكية»: «السمك البوري والبلطي الأكثر استهلاكًا بمصر.. وسعر الكيلو 18 جنيهًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن حجم الإنتاج السمكي للفرد يصل إلى 18 كيلوجرام سنويًا.

وأوضح السيد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو السمك البلطي يصل إلى 18 جنيهًا في المزرعة، مشيرا إلى أن السمك البلطي والبوري الأكثر استهلاكا من قبل المصريين.

وأشار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية إلى أن هناك اتجاها لطرح منتجات الأسماك بأشكال أخرى غير الطازجة.