شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس جامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اجتماع مجلس عمداء الكليات بجامعة سوهاج، لمناقشة خطة الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وقال وزير التعليم العالى- خلال الإجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات أكاديمية البحث العلمي «بجزيرة قرمان» بمدينة سوهاج، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، أن العام الدراسي الجديد سينطلق تحت شعار «انضباط تام للعملية التعليمية»، مشددا على أهمية انتظام الدراسة من يومها الأول عن طريق متابعة دورية لنظام العمل بشكل منتظم وبصفة يومية، من خلال رؤساء الجامعات في ضوء الجداول المبلغ بها من الأقسام، ومحاسبة كل مقصر في عمله بشكل واضح سواء من الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس.

وناشد وزير التعليم العالي، عمداء الكليات، بالقيام بدور ملموس في تطوير المناطق العشوائية بالقرى الأكثر فقرا، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدا فيما يخص الأنشطة الطلابية على الإهتمام بنشاط الجوالة والأسر الطلابية، ومشاركة إتحاد طلاب الجامعة في كافة الإجتماعات الرسمية، كونهم في مرحلة عمرية مهمة بالنسبة لبناء الشخصية السوية وبناء الأوطان بوجه عام.

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وأشار «عبدالغفار»، إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في التنمية، وفي تنفيذ مخططات الدولة، والحفاظ على استقرارها كونها الذراع الفني بجوار السلطة التنفيذية، منوها إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية العلم والعلماء، وعلى اعتماد الدولة على الجامعة لما تقوم به من دور كبير في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، متمثلة في الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، والقوافل الطبية والبيطرية والتوعوية.

وألقى اللواء العصار، كلمة قصيرة، أعرب فيها عن سعادته بوجوده مع رئيس وعمداء جامعة سوهاج، مطالبا إدارة الجامعة بأن تكون الجهة الإستشارية لجميع المشروعات القومية داخل المحافظة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن هناك إنجازات كثيرة بوزارة التعليم العالي، وأنها تسير بفكر جديد وبرامج جديدة، مستعرضا إستعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد على مستوى أعمال الصيانة والإنتهاء من توزيع الجداول الدراسية وتجهيز القاعات والفصول.

وذكر عزيز، عدد من الإنجازات المحققة على أرض الواقع، ومنها افتتاح كلية الحاسبات والمعلومات، والموافقة على إنشاء كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية، كما يجري العمل حاليا لتنفيذ ١٣ مشروع بالحرم الجامعي الجديد، منها مبنى الإدارة المركزية، وفندق، ومستشفى جامعي جديد بمدينة سوهاج الجديدة، ومراكز تدريب لتأهيل الطلاب لسوق العمل، ومركز للحرف اليدوية للمحافظة على الحرف التراثية من الإندثار، وإنشاء جامعة أهلية لخدمة الطلاب الراغبين في استكمال مسيرة تعليمهم، وإنشاء مدرسة للتعليم الفني المزدوج، والقضاء على ٩٠% من قوائم انتظار العمليات الجراحية بإجمالي ٩٨٠ عملية، فضلا عن تطوير منطقة «حي راشد» ضمن الأحياء الشعبية المستهدفة بالتعاون مع المحافظة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، يرافقهما الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتونج وي المستشار الثقافي الصيني نيابة عن السفير الصيني، ووفد من وزارة العلوم الصينية، قد افتتحوا المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج.