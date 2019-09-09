شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من كافة الخضروات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إصلاح القطاع الزراعي هدف رئاسي ورؤية شاملة للنهوض بذلك القطاع والذي يعود الفضل فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي «تحية خاصة من فلاحين مصر للجهود الكبيرة التي أبلاها الرئيس في المجال الزراعي».

وأضاف «أبوصدام» خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار «TeN» والمذاع على فضائية «TeN»، أن الرئيس السيسي قام بثورة زراعية في كل المجالات الزراعية بتوقيت واحد ووقت قصير جدا، موضحا أن تعدي البعض على الأراضي الزراعية أدى لتقليص مساحة الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي لم يمر على القيادة السياسية مرور الكرام حتى نجح الرئيس في استصلاح مليون ونصف فدان في فترة وجيزة تكاد تكون دقائق في عمر الأمم.

وأكد نقيب الفلاحين أن الرئيس قد بدأ بالزراعة الحديثة ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية بجميع أيام العام وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة وكميات كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تصدير الكثير من المنتجات الزراعية والتي فاقت العام الماضي بنحو 500 ألف طن «النهارده صدرنا أكثر من 4 ملايين و600 ألف طن فاكهة وخضروات وباتت مصر تنعم باكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة».