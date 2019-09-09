شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الشرقية»: افتتاح 24 مسجدًا في احتفالات المحافظة بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إن المديرية أنهت استعدادتها لافتتاح 24 مسجدا جديدا الجمعة المقبل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب، وذلك تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك عدد من المساجد المقرر افتتاحها تم تمويلها من الموارد الذاتية للوزارة وهي مسجد النصر بمركز الحسينية، ومسجد النصر بعزبة إبراهيم دسوقي بأنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق، ومسجد النصر بقرية الزرزامون بمركز ههيا، ومسجد صالح الرفاعي بمركز صان الحجر، ومسجد عيش صافور بديرب نجم، ومسجد المسلمية بقرية غزالة الخيس بمركز الزقازيق.

كما يوجد 18 مسجداً أخرين تم إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية وهي مسجد أبوعبيدة بن الجراح بقرية ميت بشار بمنيا القمح، والدراوشة الشبنات بمركز الزقازيق، والمسجد الكبير بقرية أبوطاحون بمركز أولاد صقر، ومسجد عمر بن الخطاب بمركز أبوحماد، ومسجد التوحيد بقرية أم عجرم بمركز فاقوس، ومسجد النور أبوحاتي بقرية الطيبة بمدينة القنايات، ومسجد الفردوس بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية، ومسجد محمود جمعة بمركز أولاد صقر، ومسجد أبوزيد بقرية شيط الهوا بمركز كفر صقر، ومسجد أبوعسكر بقرية شهداء بحر البقر بمركز الحسينية، والمسجد الكبير بكفر أبوالديب بمركز الإبراهيمية، ومسجد الكيلاني بقرية تليجة بكفر صقر، ومسجد العمدة بعزبة العمدة بمركز أبوحماد، ومسجد ثمرة الإسلام بمدينة القرين، ومسجد أبوجماعة بقرية بهنباي بمركز الزقازيق، ومسجد الرحمة طريق الزرقية بمركز الزقازيق، ومسجد أبوزيد كريم الحلبي بمدينة القنايات، ومسجد القادر بقرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر.