السيطرة على حريق بمحلات مفروشات ببولاق أبو العلا دون وقوع إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق بمحلات مفروشات داخل عقار في منطقة وكالة البلح، ببولاق أبو العلا.

وقال مصدر أمني، إن حريق بولاق أبو العلا، نشب في محل مفروشات أسفل عقار مكون من 3 طوابق، يحوي العديد من المحلات الصغيرة، وامتدت إليهم النيران، لوجود مواد سريعة الاشتعال.

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وأضاف المصدر، أنه تم إخلاء جميع المواطنين المتواجدين داخل العقار، مشيرًا أن الحريق لم ينتج عنه وقوع أي مصابين حتى الآن، موضحًا أن رجال الإطفاء نجحت في منع امتداد النيران للمباني المجاورة، وتسبب الحريق في وجود حالة من التكدس المروري للسيارات بالطرق المؤدية للمكان.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، دفعت بـ 2 خزان مياه استراتيجي إضافية للسيطرة على حريق محال المفروشات بوكالة البلح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد المحلات، وتم الدفع بسيارات إطفاء وقوات الإنقاذ البري لإخماد الحريق.