الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نشب منذ قليل، حريق بأحد محلات المفروشات، بوكالة البلح ببولاق أبو العلا، وانتقلت سيارات الإطفاء لإخماده. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المحلات، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وقوات الإنقاذ البري للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للمحلات والمجاورة.

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