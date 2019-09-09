وزير الزراعة: إنجاز 87% من بيانات "كارت الفلاح".. والتطبيق في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

هنأ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الفلاحين بمناسبة عيدهم، مضيفًا أنه تم إنجاز ما يقرب من 87.4% من استيفاء بيانات كارت الفلاح على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك" بمناسبة عيد الفلاح، أنه تم البدء في تنفيذ كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولي، يتبعها باقي المحافظات.

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وأوضح أن كارت الفلاح سيؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه ويوفر المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب، مضيفا أن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين في منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، بلغت 4 ملايين و167 ألف و266 استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و451 الف و458 بطاقة بعد تنقية البيانات.

وأشار إلى أن المستهدف وصولهم إلى 5 ملايين و718 ألفا و401 فلاح عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، مؤكدًا بدء المرحلة الثانية فى محافظات ” الشرقية، والبحيرة، وسوهاج وأسيوط “.

يذكر أن هناك جهات آخرى تشارك مع وزارة الزراعة في استخراج كارت الفلاح، ووزير الزراعة أصدر قرارًا يحمل رقم 926 لسنة 2019، ينص على 5 بنود، أهمها موعد إيقاف التعامل بالحيازة الورقية في شهر سبتمبر الجاري، وتطبيقه رسميًا لأول مرة في أكتوبر بالمحافظتين المشار اليهم.