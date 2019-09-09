"نقل النواب": المشروع القومي للطرق يحقق نهضة زراعية وصناعية كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات القومية والكبرى التي حققها لمصر في مختلف المجالات التنموية بصفة عامة وفى المشروع القومي للطرق.

وقال "زين الدين" في بيان اليوم، إن شبكة الطرق المصرية منذ عام 1952 حتى عام 2013 كانت 24 ألف كيلو متر والمشروع القومي الطرق في عهد الرئيس السيسي أضاف 8000 كيلو متر جديد تم تحقيقه في وقت قياسي وبمواصفات قياسية تمت بمنتهى الحرفية والمهنية، وطبقًا لأعلى المعايير العالمية في الطرق.

وأشار إلى أن مصر نجحت في هذا المشروع القومي العملاق في ربط جميع أنحاء الدولة الدولة في مختلف الاتجاهات شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، سيكون لهذا آثاره الإيجابية الكبيرة على تسهيل وخلق مجتمعات تنموية صناعية وزراعية على مستوى الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على مستوى مصر كلها خاصة انه ولاول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم ربط الموانئ البحرية بالنقل البري والطرق.