برلمانى: إزالة التعديات على حرم السكك الحديدية يحقق مليارات الجنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد المهندس أمين مسعود، بحملات الإزالة اليومية التي تقوم بها هيئة السكك الحديد على حرم، وإزالة نحو 5 آلاف و850 حالة تعدٍّ حتى الآن، مطالبا باستغلال أماكن هذه التعديات وطرحها لمشروعات استثمارية وتجارية.

وقال "مسعود" في بيان له أصدره اليوم الإثنين، أنه منذ أن تولى وزير النقل مهام منصبه وطالبه بالضرب بيد من حديد على كل من تعدى على حرم السكة الحديد وإزالة جميع التعديات داخل هذا المرفق الهام مشيدًا بتنفيذ الوزير للمطالب الوطنية.

وأضاف مسعود، أن ازالة جميع التعديات على أراضي وأملاك مرفق السكك الحديدية واستغلالها يحقق مليارات الجنيهات لصالح المرفق، ويحوله إلى تحقيق أرباحًا،خاصة إذا تم استغلال هذه الأملاك أفضل استغلال، إضافة إلى بيع حديد الخردة داخل مرفق السكك الحديدة حتى تكون هناك موارد مالية لدى هيئة السكك الحديدية لتنفيذ كل مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظوماتها، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا.

وأشاد بالخطة العاجلة، التي وضعتها هيئة السكة الحديد، بالتنسيق مع التنمية المحلية وشرطة النقل والمواصلات، لإزالة جميع الأسواق العشوائية الموجودة بمحيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أهمية استمكال هذه الخطة بإعادة التخطيط لهذه الأسواق بصورة حضارية وطرحها فى مزادات لتأجيرها.