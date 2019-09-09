وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يصلان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 152.

يشارك وزيرا الدولة للشئون الخارجية بالإمارات والخارجية البحريني، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، لمناقشة القضايا العربية المشتركة وأوضاع المنطقة العربية.

يناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.​