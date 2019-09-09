أخبار مصر | براتب 3000 جنيه ومؤهل متوسط.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 3000 جنيه ومؤهل متوسط.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل بإحدى مصانع العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الأولى، براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف 8 مندوب مبيعات حاصلين على مؤهل عالي، براتب 3000 جنيه، و10 عمال إنتاج من الذكور والإناث بـ1700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى عدد 8 تباعين بـ2000 جنيه، و2 فني تعبئة وتغليف براتب 2500 جنيه.

ومن الشروط التي حددتها الشركة أن يكون جميع المتقدمين للفني والتعبئة أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط.

وفي السياق ذاته نعرض لكم أهمية العمل وتعريفه وفوائده الصحية وهي كالتالي:-

العُمال "مفردها عامل" وهي طبقة اجتماعية -مهنية تختلف الآراء حول تحديد طبيعتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فتعرف أحيانا على أنها طرف أساسي من أطراف علاقات الإنتاج لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم طبيعة النظام الرأسمالي الذي أفرزها، وتعرف أحيانا على أنه مجرد عامل اجتماعي أو فئة اجتماعية تتميز بصفات ثقافية واقتصادية ومهنية مشتركة.

ويركز الماركسيون على التعريف الأول، فإن المدارس الليبرالية والرأسمالية تركز على التعريف الثاني محاولة تحجيم الدور السياسي للعمال، غير معترفة بأي دول سياسي أو "تاريخي" لهم.

أهمية العمل



يعد العمل من المهام الأساسية في حياة الإنسان، لأنه المصدر لتنظيم أموره ومصالحه بشكل عقلاني، وهناك بعض الأمور التي تتعلق بأهمية العمل وهي كالتالي:-

- تنظيم الإنتاج، والاستهلاك في النظام الاقتصادي، والحياة الاجتماعية.

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- تمييز الهويّات الفردية، والتخصصات، ووجودية الأفراد.

- تعزيز الشعور بقيمة الذات.

- تعزيز المشاركة المجتمعيّة، والمدنيّة.

الفوائد الصحية للعمل



هناك بعض الفوائد التي يمكن أن يمنحها العمل للشخص العامل، ومنها ما يأتي:-

تعزيز الصحّة العقليّة، والبدنية.

المساعدة في الشفاء من الأمراض، والإصابات المختلفة.

التقليل من مخاطر العجز، والإعاقات، وزيادة الرفاهية لدى الإنسان.

حقوق العمال



تهتم منظمة العمل الدولية بحقوق وقضايا العمل والعمال، تحت مُسمى المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتشمل الأتي:-

الحريّة في تكوين الجمعيّات مع ضمان حقّها في المفاوضة الجماعية، القضاء على كافّة أشكال العمل القسري، التخلّص من ظاهرة العمالة لدى الأطفال، مقاومة كلّ أشكال التمييز المُختلفة فيما يتعلّق بالمهنة، وأصحاب المهن، اعتماد أسُس الصحّة، والسلامة المهنيّة، ومحاولة الالتزام بالأجور، وساعات العمل المُناسبة.

