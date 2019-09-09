أخبار مصر | رئيس حي السيدة زينب يؤكد على توحيد طلاء العقارات باللون البيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي السيدة زينب يؤكد على توحيد طلاء العقارات باللون البيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، على أهالي المنطقة بأهمية دهان جميع واجهات العقارات والمحلات باللون البيج الغامق والفواصل باللون البني.

وأضاف "مهران" بناء على تطوير الحي وإظهاره بالشكل اللائق، سيتم وضع حلول جذرية لمشكلة النظافة والعمل على قدم وساق بجميع جوانبها، مشيرًا إلى عدم الانتباه للآخرين والاهتمام بمحيط نظافة منزلك.

وتابع "سيتم إنشاء أسواق بشكل حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين لأبناء السيدة زينب، بشروط ومعايير محددة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشددًا على أخذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الأشخاص الذين يتعدوا على الطريق".

وأكد رئيس الحي، على تنفيذ خطة رصف وإنارة ودهان الأعمدة، وتبليط الشوارع والحواري بالمنطقة دون استثناء، مشددًا على وضع حل جذري لإنهاء أزمة التوك توك بالشوارع.

وشنت الأجهزة التنفيذية لحي السيدة زينب، الأسبوع الماضي، حملة لضبط التوك توك بسبب كثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وتلقى الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، العديد من الشكاوى، من أهالي المنطقة، حيث تم مصادرة جميع التكاتك المتحفظ عليها، وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التي حظرت استخدامه.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه قبل أيام بالبدء في برنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

وفي نفس السياق قام حي باب الشعرية برئاسة اللواء ماهر كامل، بحظر دخول أي توك توك للحي قادما من أي جهة، وسيتم مصادرته وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التي حظرت استخدامه.

ويأتي ذلك تنفيذ لقرار رئيس الوزراء بحظر "التوك توك" واستبداله بمركبات أمنة "الميني فان"، وتم التوجيه.

وأعلن رئيس حي باب الشعرية، أنه سيتم إلغاء المواقف العشوائية للميكروباص بشارع البنهاوي وميدان باب الشعرية، والمتابعة مع إدارة المرور بمنع الوقوف قطعيًا، مؤكدا على التواجد الأمني لاتخاذ الإجراءات ضد العربات غير المرخصة وسائقيها من خلال نقاط ارتكاز أمني لبتر هذه الظواهر مع المتابعة اليومية ليل نهار.

وحذر رئيس الحي أصحاب المحال العامة من السماح لهذه السيارات بالتوقف أمام محالهم وإلا سيتخذ إجراءات مع تغليظ العقوبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات لرصد المخالفات من الدراجات النارية وتواجدها بجوار المدارس للحد من انتشار حالات خطف الشنط والتحرش؛ وكذا ضبط التوكتوك وقائده حال ضبطه، كما سيتم استخدام كاميرات المراقبة التي أصبحت مكتملة بالحي.