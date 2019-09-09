أخبار مصر | غدًا.. مجلس النواب يعقد جلسة محاكاة لبرلمان الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. مجلس النواب يعقد جلسة محاكاة لبرلمان الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس النواب المصري، جلسة محاكاة لبرلمان الطلائع "برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية" في الحادية عشر صباح غد الأحد، وذلك في إطار التعاون بين البرلمان وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

ويشارك في جلسة محاكاة لبرلمان الطلائع "برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية" وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف ورئيس لجنة التعليم الدكتور سامي هاشم وأعضاء اللجنة وعدد من النواب بالبرلمان ورئيس لجنة الشئون الدينية وأعضاء اللجنة.

ويختص معهد التدريب البرلماني بثلاث مهام، وهي تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية والورش، تأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا وتدريبهم وإعداد المعاونين البرلمانيين وتأهيلهم وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب، التعاون مع مسئولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك، كما يوجد قطاع كامل داخل الأمانة العامة يسمى بقطاع الدعم الفني، ويضم أكثر من ٧٢ كادرًا على درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة، مخصصين لتقديم الاستشارة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب دون باقى الاستشاريين في اللجان النوعية المختصة، ساهموا في ارتقاء أداء النواب على الجانب التشريعي والرقابي.

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وتعقد عقب الجلسات العامة للبرلمان في الغالب، ويتم الاستعانة فيها بخبراء ومحاضرين من الخارج وفقًا لنوع الدورة المقدمة من أساتذة الجامعات، وكبار القيادات والهيئات بالدولة، وهناك من يأخذ مبالغ مالية نظير المحاضرة التي يلقيها؛ وتوجد ميزانية مخصصة للمعهد مأخوذة من الميزانية العامة للبرلمان وهذا منصوص عليه في اللائحة الداخلية للبرلمان، كما أن دورات التدريب تقدم بشكل أسبوعي للنواب وليست إجبارية ومتروك للنواب حرية المشاركة فيه، والغالبية العظمى من النواب الذين شاركوا في الدورات التدريبية، من المرأة والشباب وممثلي المعاقين، وبعض الأعضاء حديثي العهد بالعمل البرلماني، وتأتي مدة التدريب بحد أقصى ساعة.

وفي سبتمبر الماضي، نظم المعهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، لوفد من الأمانة العامة بمجلس النواب البحريني دور تدريبية تحت عنوان "برنامج تعريفي عن الأمانة العامة لمجلس النواب المصري".

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد التدريب البرلماني، للوفد البحريني، آنذاك إن قوة العلاقات بين مصر والبحرين ممتدة عبر التاريخ، والتعاون كبير بين البلدين في مختلف المجالات.

