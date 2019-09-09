أخبار مصر | غدا.. محافظة القاهرة توزع 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على الطلبة غير القادرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. محافظة القاهرة توزع 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على الطلبة غير القادرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، صباح غد الثلاثاء، حفلا لتوزيع حقائب وأدوات مدرسية على الطالبة غير القادرين، وذلك بديوان عام محافظة القاهرة.

ويقوم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتوزيع 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على طلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بتوزيع 250 ألف حقيبة على طالبة المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2019- 2020.

كما أعلنت المحافظة عن استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسي وزارة التربية والتعليم.

وأكد على جميع أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، اتخاذ جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس.

كما شدد على صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأكد المحافظ، على محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس، وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجاَ.

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وأضاف، أنه تم تنفيذ خطة الصيانة البسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة كما تم عمل الصيانة العاجلة لعدد من المدارس (معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحي) بما لا يعيق بدء العام الدراسي وسير العملية التعليمية.

وأشار المحافظ، إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيا ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنبا إلى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

ومن جانبه أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم أنه بدأت بعض الإدارات والمدارس بالفعل فور العودة من إجازة العيد تسليم الكتب للطلبة دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية تنفيذا للتعليمات بعدم ربط استلام الكتب بالمصروفات لعدم حرمان الطالب من تحصيل المناهج في مواعيدها.