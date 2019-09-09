أخبار مصر | "الرياضة" تطلق المعسكر الأخير ببرنامج دعم 1100 مبادرة شبابية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق المعسكر الأخير ببرنامج دعم 1100 مبادرة شبابية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويتلقى المشاركين بالمعسكر من أصحاب المبادرات الشبابية دورات تدريبية عن كيفية إدارة المبادرة وتطويرها، ويشارك بالمعسكر شباب من أصحاب المبادرات الشبابية تم اختيارهم بهدف تقديمهم رؤية وأهداف واَليات مختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.
ويهدف البرنامج إلى وضع الخطط وإبراز قيادات مجتمعية محلية شابة قادرة على إدارة المشاريع مما يحقق العدالة بين الشباب أصحاب المبادرات وإتاحة الفرصة لهم في إنجاح مشروعاتهم التنموية، دعم الأفكار الشبابية وتنميتها واستغلال طاقات الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع وإطلاق مبادرتهم الفردية لحيز التنفيذ وتدعيم العمل التطوعي وتبني ودعم المبادرات الشبابية
ويعد معسكر الإسكندرية هو أحد معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية التي بدأت بمعسكر القاهرة بالفترة من (21- 24) يوليو، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية"، ثم معسكر بورسعيد بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"
وكان المعسكر الثالث بالفيوم في الفترة من 21 إلى 25 اغسطس لمبادرات محافظات بالفيوم، لمحافظات" الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط"، وكان المعسكر الرابع بالاقصر في الفترة من 1إلى 5 سبتمبر، بمشاركة مبادرات محافظات، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج".
وكما نظمت وزارة الشباب والرياضة جلسة تفاعلية بعنوان "الثقة بالنفس والتحكم في الانفعالات" ضمن فعاليات "المؤتمر الاول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية" الذي تنفذه الوزارة خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك لطلاب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية.
وناقش محمود كمال استشاري تدريب بالوزارة موضوعات عدة منها التحكم في الانفعالات الإيجابية والسيطرة علي الانفعالات السلبية، التفكير في رد الفعل عند الانفعال، التركيز في محتوى العرض الذي سيتم طرحه وفهمه جيدًا، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأشخاص مثيري المشاكل، وكذلك الابتعاد عن التفسير والتأويل.
وتناول "كمال" موضوع الثقة بالنفس والتي تنبع من الكفاءة الذاتية وتقدير الذات، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة "لغة الجسد" من خلال نظرات العين وتوزيع النظرات علي الجميع مع التركيز على المنصة، الابتسامة، مستويات الصوت، عدم القراءة من ورقة، علاوة علي حركات الجسم وتعبيرات الوجه.
ستختتم فعاليات المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بتنظيم جلسة محاكاة بمجلس النواب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الشريف وكيل مجلس النواب يطرح خلالها طلاب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية قضايا التعليم والتعليم الأزهري وكيفية النهوض في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، اليوم المؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، لمناقشة قضايا التعليم بمركز التعليم المدني بالجزيرة، فيما يختتم بجلسة محاكاة ختامية بمجلس النواب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشبابوالرياضة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتتضمن فعاليات المؤتمر ورش تفاعلية تدريبية جلسات تمهيدية لجلسة المحاكاة الختامية المنفذة بإحدى قاعات مجلس النواب.
جدير بالذكر أن المشروع القومي "برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية" تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" للعام الثاني على التوالي في إطار التشبيك بين وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ومشيخة الأزهر، حيث ينفذ هذا العام ولأول مرة بالمعاهد الأزهرية.
ويشارك في المشروع الطلاب من المرحلة السنية 12 حتى 18 سنة، يهدف المشروع إلى إعداد جيل لديه الوعي، قادر على المشاركة في الحياة العامة وملم بقضايا وطنه مبدع ومبتكر.
ويساهم برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية في نشر المفاهيم السياسية والبرلمانية لدى الطلاب والتدريب على أساليب الحوار الديمقراطي وقيم التسامح وقبول الآخر، والمشاركة السياسية في إطار ديمقراطي منظم مع تدريبهم على دراسة قضايا المجتمع المحيط بهم وطرحها باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية على المسئولين والتنفيذيين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار ومساهمين إيجابيين في بناء الوطن.