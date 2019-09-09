أخبار مصر | "الرياضة" تطلق المعسكر الأخير ببرنامج دعم 1100 مبادرة شبابية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق المعسكر الأخير ببرنامج دعم 1100 مبادرة شبابية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المعسكر الخامس والأخير ببرنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا"، الذي تنظمه الوزارة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر، بمشاركة مبادرات محافظات الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية.

ويتلقى المشاركين بالمعسكر من أصحاب المبادرات الشبابية دورات تدريبية عن كيفية إدارة المبادرة وتطويرها، ويشارك بالمعسكر شباب من أصحاب المبادرات الشبابية تم اختيارهم بهدف تقديمهم رؤية وأهداف واَليات مختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.

ويهدف البرنامج إلى وضع الخطط وإبراز قيادات مجتمعية محلية شابة قادرة على إدارة المشاريع مما يحقق العدالة بين الشباب أصحاب المبادرات وإتاحة الفرصة لهم في إنجاح مشروعاتهم التنموية، دعم الأفكار الشبابية وتنميتها واستغلال طاقات الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع وإطلاق مبادرتهم الفردية لحيز التنفيذ وتدعيم العمل التطوعي وتبني ودعم المبادرات الشبابية