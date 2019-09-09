أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه برفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه برفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجهزة المتابعة والتفتيش للمرور الدوري على المدارس ورصد أي معوقات موجودة لسرعة حلها، مشيرًا أن أعمال الصيانة مستمرة وهناك متابعة دورية لها بمختلف الإدارات التعليمية للانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، لمناقشة الاستعدادات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشدد اللواء أحمد راشد، على مديريتي التموين والصحة بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز، بشن حملات دورية على المطاعم والمحلات المجاورة للمدارس، للتأكد من سلامة الأطعمة والمنتجات المعروضة حفاظًا على حياة الطلاب.

وأكد على غلق أي منشأة تعرض منتجات غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب، بإقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس من شنط وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بمراكز الشباب للتسهيل على المواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

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كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية من الأثاثات وأعمال الصيانة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة أي مخلفات أو قمامة من محيط المدارس ومراجعة الأسوار والمباني الملاصقة للمدارس للتأكد من سلامتها الإنشائية، إضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وأسوار الكباري والإبلاغ الفوري لتلاشى حدوث أي معوقات.

ويذكر أن محافظة الجيزة قد افتتحت 6معارض لمستلزمات المدارس، حيث أفتتح المحافظ أول أمس معرض عودة المدارس بالمنيب حيث تفقد أروقه المعرض والمنتجات المعروضة من حيث الجودة والأسعار المعلنة وقد وجه الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض.

كما وجه بعض العارضين بتخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة وذلك في إطار دورها المحافظة الهام في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء.

وأكد راشد أن سعى المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مؤكدًا أن المعارض بدأت فى استقبال المواطنين ومستمرة لمدة شهر لضمان تحقيق أقصى استفادة لهم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التموين في رفع الأعباء عن المواطنين وافتتاح المعارض الغذائية والسلعية.

