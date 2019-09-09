أخبار مصر | مؤسس "أمهات مصر" ترد على مدير مركز تطوير المناهج: لا يوجد شرح في الفصول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسس "أمهات مصر" ترد على مدير مركز تطوير المناهج: لا يوجد شرح في الفصول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب المدارس لا تشرح المناهج بشكل جيد، وأغلب المعلمين يعتمدوا على الشرح في مراكز الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية الخاصة وليس داخل الفصل بالمدارس.

وأضافت عبير، ردًا على تصريحات الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم لبوابة "الخليج 365" بأن أولياء الأمور يتهموا المدارس بأنها لا تشرح المناهج حتي نهايتها لأبنائهم ويصرخون من طول المنهج رغم أنهم يشجعون أبنائهم على عدم الذهاب للمدارس قبل انتهاء العام الدراسي ويتركوا التعليم المجاني ويركزوا مع الدروس الخصوصية، أن بدء الدراسي لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي 11 سبتمبر الجاري مرهق جدا للأطفال إضافة إلي أن العام الدراسي الخاص بهم ينتهي بعد انتهاء جميع الصفوف الأخري، مؤكده أن ذلك لا يناسب عمرهم خاصة وأن أغلب المدارس لا تشرح شئ في نهاية العام والطفل يذهب للحضور فقط.

وأشارت عبير إلى أن أولياء الأمور يلجأون للدروس الخصوصية لغياب دور المعلم في الفصل والمدرسة ولا يوجد شرح داخل الفصول، الأمر الذي يضطر فيه ولي الأمر للإعتماد علي الدروس الخصوصية لإبنه وفي الغالب مع معلم الفصل الذي يرفض الشرح داخل الفصل مبررا ذلك لقلة راتبه الذي يتقاضاه من عمله في المدرسة.

ووجهت عبير حديثها إلى الدكتورة نوال شلبي، قائلة "اعملوا رقابة على المعلمين داخل الفصول والمناهج والتأكد من الشرح داخل الفصول، وجرموا الدروس الخصوصية، بدلا من مهاجمة أولياء الأمور".

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