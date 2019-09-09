أخبار مصر | مؤسس "أمهات مصر" ترد على مدير مركز تطوير المناهج: لا يوجد شرح في الفصول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسس "أمهات مصر" ترد على مدير مركز تطوير المناهج: لا يوجد شرح في الفصول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت عبير، ردًا على تصريحات الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم لبوابة "الخليج 365" بأن أولياء الأمور يتهموا المدارس بأنها لا تشرح المناهج حتي نهايتها لأبنائهم ويصرخون من طول المنهج رغم أنهم يشجعون أبنائهم على عدم الذهاب للمدارس قبل انتهاء العام الدراسي ويتركوا التعليم المجاني ويركزوا مع الدروس الخصوصية، أن بدء الدراسي لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي 11 سبتمبر الجاري مرهق جدا للأطفال إضافة إلي أن العام الدراسي الخاص بهم ينتهي بعد انتهاء جميع الصفوف الأخري، مؤكده أن ذلك لا يناسب عمرهم خاصة وأن أغلب المدارس لا تشرح شئ في نهاية العام والطفل يذهب للحضور فقط.
وأشارت عبير إلى أن أولياء الأمور يلجأون للدروس الخصوصية لغياب دور المعلم في الفصل والمدرسة ولا يوجد شرح داخل الفصول، الأمر الذي يضطر فيه ولي الأمر للإعتماد علي الدروس الخصوصية لإبنه وفي الغالب مع معلم الفصل الذي يرفض الشرح داخل الفصل مبررا ذلك لقلة راتبه الذي يتقاضاه من عمله في المدرسة.
ووجهت عبير حديثها إلى الدكتورة نوال شلبي، قائلة "اعملوا رقابة على المعلمين داخل الفصول والمناهج والتأكد من الشرح داخل الفصول، وجرموا الدروس الخصوصية، بدلا من مهاجمة أولياء الأمور".
وكانت قد كشفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم عن سبب زيادة العام الدراسي في النظام التعليمي الجديد، حيث أكدت أن زيادة العام الدراسي هدفه ضمان أن كل مخرجات التعلم التي بنيت عليها كتب العام الجديد قد تحققت، وقالت أن مركز تطوير المناهج له اليد العليا في قبول ما يكتب في الكتاب المقدم، قائلة، "ومن حقنا نراجع كافة تفاصيله للتعديل بمعرفة المتخصصين".
وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نعترف أننا في أول سنة في النظام الجديد لم نحقق نجاح بنسبة 100%، لكن هناك نجاح لا يمكن إنكاره حدث على الأرض، فهناك مدارس في مصر التزمت بتطبيق نظام التعليم الجديد بالشكل المطلوب، وهناك مدارس طبقت المطلوب بنسبة 50%، وهناك مدارس تجاهلت التطبيق ونحن نعلم ذلك، ولكن مع اصرار الوزارة على تدريب المعلمين ستتحسن الاوضاع في العام القادم، المسألة تحتاج لوقت وتكرار في التدريب ومحاولة الوصول لكل معلم لنحقق ذلك".
وقالت نوال شلبي إن مناهج الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي هي سلسلة واحدة تم عملها في دار نشر واحدة بنفس فكرة التطوير وهذا الأمر يحدث لأول مرة في التعليم المصري، حيث كان قديمًا كتب اولى ابتدائي غير كتب 2 ابتدائي غير كتب 3 ابتدائي.
وعن أولياء الأمور وما يتداولنه عن طول العام الدراسي قالت: أولياء الامور يتهموا المدارس بانها لا تشرح المناهج حتى نهايتها لابنائهم وبالتالي يصرخوا من طول المناهج، رغم انهم يشجعون ابنائهم سنويًا على عدم الذهاب للمدارس من شهر مارس قبل انتهاء العام الدراسي وقبل انتهاء شرح كافة المناهج، بيسيبوا التعليم الجيد المجاني داخل المدرسة ويركزوا مع الدروس الخصوصية، وتابعت أن المناهج الجديدة تم عملها بالتفصيل على مدة العام الدراسي بالاضافة إلى 3 أسابيع زائدة للمراجعة.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019.