مصر | "طلع عيل" VS "بتحب القطط أكتر مني".. أغرب قضايا الخلع في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طلع عيل" VS "بتحب القطط أكتر مني".. أغرب قضايا الخلع في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد ظاهرة الخلع التي انتشرت في الآونة الأخيرة من أكثر الظواهر التي أثارت الجدل في المجتمع من حيث أسبابها، حيث جاءت بعض الأسباب غير منطقية ومتسرعة ونتيجة لعدم تحمل المسؤولية الزوجية بشكل صحيح، وتستعرض ""، أغرب قضايا الخلع من داخل محاكم الأسرة بالقاهرة:

"عايرني بقصر قامتي".. زوجة ترفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة

"إحراجي قدام الناس اتحملته 4 سنين علشان ابني ومخربش زواجي بس الموضوع سبب لي أزمة نفسية لطالما عايرني زوجي دائما بقصر قامتي"، هكذا بدأت زوجة بمحكمة الأسرة كلامها عن مشكلتة التي دفعتها لإقامة دعوة خلع ضد زوجها.

وأقامت "م" دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لطلب الخلع من زوجها بعد 4 سنوات من الزواج أنجبت خلالها طفلا.

واعتاد زوجها معايرتها بأنها «قصيرة القامة» وسبها وشتمها وضربها أمام والدته أكثر من مرة حتي تطور الأمر وأصبح يحدث أمام الناس.

وأكملت الزوجة أنها لا تنكر أن زوجها الذي يكبرها بـ5 سنوات كان كريمًا ولطيفًا في بعض الأحيان ولكنها إل مضيفة أنه كان يشكوها لأهلها وجيرانها حتى غادرت منزل الزوجية بسبب إصابتها بحالة نفسية سيئة واصابت طفلها بحالة من الذعر بسبب

المشاكل.

"بتصرفات أطفال بيحب الكرتون".. زوجة ترفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة

"طلع عيل.. تصرفاتة كلها بتبين مدى طفوليتة وأنا اتخنقت خلاص طول الوقت بيسمع كارتون ممكن يقعد طول اليوم قدام التليفزيون وميفكرش في مراته ولا أني موجودة".. هكذا بدأت "سمر" كلماتها وهي داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة لطلب الخلع من زوجها، بعد 5 أشهر من الزواج مبررة استحالة العشرة معه.

وقالت: "عندما تقدم إلى خطبتي ظنتته شخصية جادة كما كنت أتمنى وخاصة أنه يعمل بإحدى الشركات الخاصة الكبري، لذلك وافقت عليه وشعرت بالقبول نحوه وتم الزواج بعد خطوبة استمرت ثلاثة أشهر، وخلال فترة الخطوبة اكتشفت أنه يحب المرح كثيرا ويحل كل مشاكله من خلال اخذها على محمل الهزار وهذا أسعدنى للغاية لانة يكرة النكد ويبعد عنة دائما، ولكنى لم أتخيل أنه طفل بهذا الشكل الذى يجعلنى أجن من تصرفاته الطفولية وأشعر أنه لا يستطيع تحمل مسئولية أسرة".

Advertisements

وتابعت: "حتى تم الزواج وأفاجأ به بدلا من أن يقضى شهر العسل يتغزل بي ونقضي وقتا ممتعا، كان يشاهد قنوات الكارتون طوال الوقت دون ملل ويتركنى وأحيانًا يحضر سيارات أطفال ليلعب بها، ومعظم راتبه يضيع فى شراء اللعب مما جعلنى لا احتمل وأطلب الطلاق الذى واجهه بالرفض فذهبت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع وأنتظر أولى الجلسات".

"فضلت تربية القطط أكتر من العيش معي".. دعوى طلاق ضد زوجة بمصر الجديدة

تستكمل محكمة الأسرة بمصر الجديدة، دعوى طلاق أقامها شاب ضد زوجته، بعد أن رفضت الطلاق بشكل ودي، وتمسكت بحقوقها المادية كافة.

وقال الشاب: "زوجتي لديها شغف بتربية القطط وتفضلها عليّ في كل شيء، وتسببت في حرماني من نعمة الإنجاب بعد أن أصيبت بمرض القطط الذي يساهم في تعرضها للإجهاض بشكل مستمر".

وأضف الزوج الذي يدعى "خالد" في دعواه: "إنهما عاشا في سعادة خلال الأيام الأولى لحياتهما الزوجية، لكن مشكلته كانت عشق زوجته القطط، وتهتم بها أكثر منه، وأن زوجته أصيبت بمرض القطط الذي يسبب الإجهاض، فطلب منها عدم الاقتراب من القطط مرة أخرى فرفضت لأنها متعلقة بها، قائلًا: "لو أعرف إن القطط هتحرمني من الأبوة مكنتش اتجوزت من ندى زميلتي في الشغل والتي طالما احببتة وتخيلت اننا على درجة كبيرة من التفاهم".

وتابع الزوج أن زوجته تتجاهل طلباته من أجل رعاية القطط، وفي أحيان كثيرة تطلب منه الطبخ وغسيل ملابسه؛ لأن إحدى قططها "حامل"، وتحتاج للرعاية بعد ولادتها، شعر الزوج بأنه يعمل لينفق على القطط، وأنه أصيب بحالة من الاكتئاب بسبب ممارسات زوجته التي تصر على رعايتها واهتمامها المبالغ بالقطط على حساب حقوقه الشرعية.

وأوضح الزوج قائلًا: "إنه منح زوجته فرصة للتخلص من القطط لكي يعود للمنزل، لكنها رفضت قائلة: "بيتي أنا والقطط وملكش في البيت غير ملابسك وعندك المحاكم"، وأنه تحلى بالصبر كثيرًا مع زوجته، وفضل عدم الدخول معها في أي صدام ولجأ إلى محكمة الأسرة أقام ضدها دعوى نشوز".

