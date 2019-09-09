مصر | حريق هائل في محل مفروشات بوكالة البلح.. والدفع بـ2 خزان مياه استراتيجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق هائل في محل مفروشات بوكالة البلح.. والدفع بـ2 خزان مياه استراتيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ2 خزان مياه استراتيجي إضافية للسيطرة على حريق محل المفروشات بوكالة البلح، وتبين أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

ونشب منذ قليل حريق ضخم بأحد محلات المفروشات بوكالة البلح بمنطقة وسط البلد وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لاخماده وتم تعزيزها بـ2 خزان مياه استراتيجي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بوكالة البلح، وعلى الفور انتقل اللواء أسامة فاروق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات.