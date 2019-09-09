مصر | حبس مدير صيدلية لترويجه عقاقير منتهية الصلاحية بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مدير صيدلية لترويجه عقاقير منتهية الصلاحية بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس مدير صيدلية 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بترويج عقاقير مهربة ومنتهية الصلاحية بمنطقة مصر الجديدة.

وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بترويج مدير صيدلية لعقاقير مهربة، وأكدت معلومات وتحريات مدير مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، قيام المسئول عن صيدلية، الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركيا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية، داخل الصيدلية عمله وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط المذكور، وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة، والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها فى الجدول الطبي المتعارف علية داخل البلاد بما يخالف أحكام القانـون، وكانت المضبوطات عبارة عن 3050 قرصا، كبسولات من المنشطات مختلفة الأنواع، 2450 قرصا من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وبسؤال مدير الصيدلية أمام مدير مباحث الأحداث اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.