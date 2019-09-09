مصر | "الفتوى والتشريع": تغيير كراسة الشروط بين متعاقدين المزايدات إخلال بمبدأ المساواة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفتوى والتشريع": تغيير كراسة الشروط بين متعاقدين المزايدات إخلال بمبدأ المساواة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز الترخيص لشركة استثمار رسي عليها مزايدة للانتفاع بمنطقة خدمية على مساحة ٨٢ فدان بمحافظة الغربية بحق الانتفاع لمدة ٧٥ عام، في إقامة فندق، لعدم تضمينه ضمن بنود كراسة الشروط.

واستندت الجمعية على فتوى سابقة، أكدت أن الترخيص في الانتفاع بالمال العام، أو استغلاله، هو ترخيص شخصي، وموقوت بمدة معينة يتم تضمينها شروط المزايدة والتعاقد، وأن حقوق المرخص له في الاستغلال تتحدد في ضوء ما ورد بشروط المزايدة علي الترخيص، مما لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المرخص له بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط، لأن ذلك يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.

وتبين لدي الجمعية أن كراسة الشروط المطروحة بعملية إقامة وإدارة وصيانة منطقة تجارية خدمية علي مساحة ٨٢ فدان بمحافظة الغربية، حددت الأنشطة المصرحة إقامتها بالأرض ورسيت المزايدة علي شركة استثمارية.

Advertisements

ووردت كراسة الشروط خالية من أي نشاط لإقامة فنادق ضمن الأنشطة المصرح بإقامتها، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية أو الشركة المرخص لها بعد رسو المزايدة تعديل تلك الشروط بالاتفاق على إضافة نشاط إقامة فندق، بحسبان أن ذلك يعد تعديلًا للشروط المتعاقد عليها وهو ما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.

ولتسهيل هذا الصدد قد دشنت الحكومة المصرية بوابة الكترونية لتسهيل عملية المزايدات، تسمى "بوابة التعاقدات العامة"، وهي ثمرة التعاون الجاد بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعد هذه البوابة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم خدمات إلكترونية فى مجال العمليات الشرائية الحكومية.



وصممت البوابة لتساعد الحكومة على نشر العمليات عبر الإنترنت في جميع المجالات وتسهل البوابة على الموردين وغيرهم تقديم العروض إلكترونيًا ليتم تقييمها بصورة الكترونية سهلة وفعالة، كما تتيح للمتقدمين التعرف علي القرارات الرئاسية والوزارية والمشاريع المتاحة للتقديم عليها.