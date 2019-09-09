شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي»: 42 مليون جنيه تكلفة إنشاء المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن حجم الإستثمارات التي تم انفاقها لإنشاء المعمل المصري الصيني للطاقة الجديدة والمتجددة بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج، بلغ أكثر من 42 مليون جنيه، منها 30 مليون جنيه من الدولة، بالإضافة إلى تمويل من وزارة البحث العلمي الصينية بلغ 750 ألف دولار أمريكي.

وأكد «صقر» في كلمته اليوم أثناء افتتاح المشروع، أن هذا المشروع ثمرة تعاون حقيقي للإستفادة من تطبيق أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في مجال الطاقة الشمسية، ويأتي إدراكاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأهمية الطاقة الجديدة والمتجددة، منذ أن وافق مجلس الأكاديمية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء المعمل بأحد مراكز البحوث الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي، لافتا إلى أن العمل بدأ في إنشاء المعمل منذ توقيع إتفاقية التعاون بين وزارتي البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية والصينية في ديسمبر 2014، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين .

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وأشار «صقر»، إلى أن اختيار جزيرة قرمان بسوهاج لتكون مقراً لمعمل تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية، جاء في إطار تشجيع منطقة جنوب الوادي وإقليم الصعيد لتدريب وتوفير موارد بشرية مؤهلة فنياً على مستوى دولي، فقد تم تدريب 38 من شباب الخريجين، وبصدد إعداد دورات تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين عن طريق كليات الهندسة في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لما يمثله هذا المعمل المشترك من أهمية قصوى على المستويين القومي والإقليمي لتطوير صناعة الطاقة الشمسية، وتلبية إحتياجات مصر والمنطقة من الطاقة المتجددة .

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي، في حديثه عن نقل وتوطين التكنولوجيا، أن هذا التعاون المشترك سيتيح للجانب المصري الإستفادة من تقنيات حديثة ومزايا صناعية وتنموية في مجال الطاقة الشمسية، وأن هذه المعامل المشتركة أحد أهم الوسائل التي يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والتقنية في نقل التكنولوجيا الدولية لمجال الطاقة المتجددة، ليتيح تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة في مجال البحوث، والتطوير للإرتقاء بالبحث العلمي، مؤكدا أن الأكاديمية لها استرتيجية واضحة لنقل التكنولوجيا بما يناسب الظروف المحلية ودعم صناعة الطاقة في مصر.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، يرافقهما الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتونج وي المستشار الثقافي الصيني نيابة عن السفير الصيني، ووفد من وزارة العلوم الصينية، قد إفتتحوا المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمة البحث العلمي بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج.