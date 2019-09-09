شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: الإعلان عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق في مصر قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن عقد مؤتمر الإصلاح الهيكلي لتطوير السياحة يوم سعيد جدًا لقطاع السياحة في مصر، حيث إن معايير تصنيف الفنادق يعتبر حجر الزاوية في محور الاستثمار والبنية التحتية في برنامج لإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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وأضافت «المشاط»، خلال حوارها مع كاميرا برنامج «أخبار TeN»، على شاشة «TeN»، أن قطاع السياحة يقوم على عنصريين في غاية الأهمية، وهما العنصر البشري يتمثل في العاملين في القطاع، والبينة التحتية وهي الفنادق، كما أن كثيرًا من البلدان تقوم بتحديث معايير تصنيف الفنادق كل 5 سنوات.

وأشارت وزيرة السياحة، إلى أن أخر مرة كان هناك تحديث للمعايير في مصر في تصنيف الفنادق كان في عام 2006، ونسعى في الوقت الحالي لتطوير قطاع السياحة لخلق قوة تنافسية للفنادق المصرية حتى تنافس نظيرتها في الدول الاخرى، وسيتم الإعلان عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق في مصر قريبا