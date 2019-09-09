شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية اللوتس في بريطانيا تكرم القنصل المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جمعية اللوتس المصرية في بريطانيا، السفير علاء يوسف قنصل عام جمهورية مصر العربية في إنجلترا، بمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي.

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وقالت ميرفت خليل، رئيس جمعية اللوتس والمتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في أوروبا، إن السفير علاء يوسف كان مثالا مشرفاً للخارجية المصرية في انجلترا حيث شهدت مدة خدمته العديد من الاستحقاقات الرسمية بما فيها الانتخابات الرئاسية والتي كان للقنصلية العامة في لندن دوراً هاما في التجهيز لها والحشد لأبناء الجالية المصرية والسير بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان.

وأضافت «خليل» أن السفير علاء يوسف كان يتمتع بحب شديد من أبناء الجالية المصرية في انجلترا لما لمسوه فيه من خلق رفيع وتواضع جم، فكانت مشاركته معهم في منتدياتهم ولقاءاتهم محل تقديرهم واحترامهم له.

وقدم أعضاء اللوتس والاتحاد العام للمصريين في الخارج درعاً تذكارياً لسعادته متمنين له خالص التوفيق.