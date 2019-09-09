شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم مشروعات «جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بالجهاز. وأضاف راضي أن الجهاز ضخ قروض بقيمة 2.8 مليار جنيه أقامت 111 ألف مشروع بإجمالي 175 ألف فرصة عمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم مشروعات «جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.