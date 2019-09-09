شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغیط» یستعرض مع «سیالة» سبل تسویة الأزمة اللیبیة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبو الغیط الأمین العام لجامعة الدول العربیة ظھر الیوم الاثنین، محمد الطاھر سیالة وزیر الخارجیة بحكومة الوفاق الوطني اللیبیة، حیث تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع الأمنیة والسیاسیة في لیبیا ودور الجامعة في تسویة الأزمة في البلاد.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن «أبو الغیط» عرض في ھذا الصدد للجھد الذي یقوم بھ في سبیل نزع فتیل الأزمة الراھنة التي تمر بھا لیبیا وتشجیع

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الأشقاء اللیبیین على العودة إلى مسار التسویة السیاسیة الشاملة للوضع في البلاد، وذلك عبر الخفض الفوري للتصعید العسكري والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

حول العاصمة طرابلس بما یكفل إیقاف القتال، الذي دخل الآن في شھره الخامس، والانخراط مجدداً في العملیة السیاسیة التي ترعاھا الأمم المتحدة بقیادة المبعوث

الأممي غسان سلامة.

وأضاف البيان بأن «أبو الغیط» استعرض أیضاً مع الوزیر «سیالة» مجمل القضایا والبنود المعروضة على أجندة اجتماع مجلس الجامعة الذي سیعقد على المستوى الوزاري یوم غد الثلاثاء، والحاجة إلى تضافر الجھود العربیة للوقوف مع دولة لیبیا والتوافق على رؤیة موحدة لمساندة اللیبیین في التوصل لتسویة متكاملة للوضع في البلاد بأبعاده الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة.