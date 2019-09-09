شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد استعدادات الموسم السياحي المقبل في مطار الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الإثنين، العاملين بمطار الأقصر الدولى خلال الجولة التفقدية التي قام بها، للوقوف على سير العمل في المطار والاستعدادات للموسم السياحي بالمدينة الذي سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة وبالمطار الذي يعد أحد أهم المطارات السياحية في مصر، والذي يستقبل العديد من المسافرين طوال العام من مختلف أنحاء العالم.

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رافق الوزير خلال جولته التفقدية وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار هشام عيسى مدير مطار الأقصر الدولي.

وخلال الزيارة اطمأن الوزير على كافة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار وتأكد من انتظاميه التشغيل وانسيابية حركة السفر والوصول، كما تفقد صالات السفر والوصول الدولي والداخلي والمهبط وكاونترات الجوازات والمحطة ومركز العمليات ومسجد المطار الذي افتتح مؤخراً.

وعقب الجولة، التقى المصرى بالعاملين بالمطار، حيث أشاد بالجهد المشرف والكفاءة العالية في العمل ووجه كل الشكر والتحية لكافة العاملين في جميع مواقع العمل، مؤكداً أن تطوير العنصر البشرى وتدريبه وتأهيله من اهم دعائم النهوض بقطاع الطيران المدني، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد لمضاعفة الإنتاج وتحقيق كافة الخطط المستقبلية للارتقاء بالقطاع، وأكد أن وزارة الطيران المدني تقدم كل الدعم والتحفيز لقطاع السياحة بمدينة الأقصر من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجع شركات الطيران العالمية لزيادة رحلاتها الجوية من وإلي مطار الأقصر الدولي.