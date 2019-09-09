شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُشارك في تسليم الزي المدرسي لـ5 آلاف أسرة مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، 5 آلاف أسرة، الزي المدرسي مجانًا، خلال المعرض الذي تم نظمته مؤسسة نهضة بني سويف بقاعة نادي المعلمين، في اطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

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وفي لفتة طيبة، شارك المحافظ عدد من الطلاب في اختيار الأنسب لهم من الملابس، الأمر الذي أدخل في نفوس التلاميذ السرور والسعادة، وعبر عنها الأهالي بأن محافظ بني سويف هو بمثابة الأب لكل أبناء المحافظة،وتفقد المحافظ جانبا من المعرض الذي أقامته المؤسسة لعرض الزي المدرسي تضمن تشكيلات متنوعة وبمقاسات مختلفة من مرايل وبنطلونات لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بحسب رغباتهم وأذواقهم

وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده بين أبناء التلاميذ ومشاركتهم فرحتهم في هذه المناسبة، ومشيدا بجهود وأنشطة مؤسسة نهضة بني سويف ودورها الكبير في المجال التطوعي والخيري والذي يسهم في توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجاً خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد

من جانبه، أوضح وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أن الأطفال تم اختيارهم طبقًا للبحوث الاجتماعية التي قام به فريق من الباحثين بالمؤسسة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا بكافة قرى ومراكز المحافظة، وبحسب المعايير التي حددتها المؤسسة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم زي مدرسي لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي، بجانب دفع المصاريف الدراسية لهم، منوها عن قيام المؤسسة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن والتربية والتعليم بعمل جداول زمنية لتقسيم أبناء كل قرية على فترات متقاربة لاختيار الزي بحسب رغبة الأطفال.

تسليم احتياجات الأسر المحتاجة من الزي المدرسي مجانا قبل بداية العام الدراسي في بني سويف

تسليم احتياجات الأسر المحتاجة من الزي المدرسي مجانا قبل بداية العام الدراسي في بني سويف