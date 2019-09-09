شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استرداد أكثر من 7 آلاف فدان من مغتصبي أراضي الدولة بالمعصرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه في إطار مجهودات المحافظة باسترداد أراضي الدولة وإزالة أي تعديات عليها، وفي إطار الموجة الـ13 لاسترداد أراضي الدولة تمكنت أجهزة المحافظة بالتعاون مع قوات الأمن من توجيه أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة باسترداد (7466) فدان بمنطقة طريق العين السخنة بنطاق حي المعصرة والمعروفة بأرض «الإبل»، وتم التحفظ على المساحة ووضع لافتات عليها للتعريف بأنها أراضي ملك المحافظة، ولا يمكن التعامل عليها إلا بمعرفة أملاك المحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، الإثنين، أن أجهزة المحافظة قد تمكنت من خلال الموجة الـ13 من استرداد أكثر من 2 مليون متر2 وإزالة 85 حالة تعدي عليها بخلاف أرض الإبل، مشيراً إلى أنه لا رجعة نهائياً في ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضي الدولة مهما كان موقعهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.