شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد. Advertisements وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة. وأضاف «راضي» أن الرئيس وجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث. كما وجه الرئيس بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.

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