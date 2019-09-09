شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول مدينة الأبحاث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمته الدكتورة مها الدملاوي، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول نشاط مدارس التدريب العملي لطلبة كليات جامعة الإسكندرية، ونظمت المدينة خلال العام الجاري 2019، مجموعة من المدارس الشتوية وبإجمالي عدد 1000 طالب وطالبة في التخصصات المختلفة للمساهمة الفعالة في تنمية مهاراتهم لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل المحلى والدولي.

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وأشار التقرير إلى أن المدرسة الشتوية التي عقدت في مدينة الأبحاث العلمية خلال شهري يناير وفبراير 2019 ضمت عدد 300 طالب وطالبة في العديد من التخصصات، منها: تكنولوجيا النانو وخواصها واستخداماتها، تقييم جودة الهواء، تقييم جودة المياه، علاج السرطان من المنتجات الطبيعية، الصناعات الدوائية الحيوية، تكنولوجيا المعلومات كالحوسبة السحابية والحاسبات عالية الأداء، تكنولوجيا صناعة الأغذية، أمراض النبات والتشخيص البيولوجي، ودور التكنولوجيا الحديثة في استصلاح وتنمية الأراضي القاحلة، وضمان ومراقبة الجودة .

وأضاف التقرير أن المدينة نظمت المرحلة الأولى من المدرسة الصيفية في شهر يوليو من العام الجاري لعدد 200، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المدرسة الصيفية في سبتمبر الجاري لمتفوقي الكليات العملية بالجامعة ( كليات الهندسة، العلوم، الزراعة، الطب البيطري، الطب البشرى والصيدلة ) وذلك بمعاهد ومعامل المدينة، حيث تتميز المدينة بريادتها في تلك التخصصات من حيث توافر البنية التحتية من أجهزة ومعدات وتميز النشر العلمي على المستويين المحلى والدولي.

من جانبها، أكدت الدملاوي أن هذا النشاط يأتي في إطار تفعيل مبادرة السيد/ رئيس الجمهورية باعتبار عام 2019 عاماً للتعليم في مصر، مؤكدة استمرار التعاون المشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وجامعة الإسكندرية بشأن إقامة المدارس الصيفية والشتوية لطلبة الكليات العملية بجامعة الإسكندرية للتدريب بمعامل ومعاهد المدينة.