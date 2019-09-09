شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية قناة السويس»: تنفيذ مشروعات كبرى خلال الـ5 سنوات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسير بشكل جيد تبعًا للمخطط العام الذي وضع لها في 2015، إذ تضمّن المخطط تنفيذ عملية التنمية عن طريق ضخ استثمارات، وفقًا للرؤية الاستراتيجية للدولة حتى 2030، مشيرًا إلى أنه مر أول خمس سنوات من هذه الرؤية قامت خلالها الهيئة بوضع خطة واضحة للاستثمار وإقامة بنية تحتية.

وأكد رئيس الهيئة أن الخمس سنوات المقبلة ستشهد تنفيذ المشروعات الكبرى داخل المنطقة ودخول بعض العقود تحت التفاوض حيز التنفيذ.

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جاء ذلك خلال لقائه الأول بالعاملين بالهيئة الاقتصادية في العين السخنة، مطالبًا العاملين بضرورة تنفيذ بعض المتطلبات الإدارية التي تنعكس على أداء العاملين بالهيئة، والعلاقة مع المستثمرين بمختلف فئاتهم، في إطار العمل على الجودة في تقديم الخدمة، والفاعلية في سرعة إنهاء الإجرات والتفاعل مع المستثمر بشكل محترف، وكذلك تطبيق الحوكمة والشفافية في أداء الهيئة والذي سينعكس على ثقة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى إهتمامه الشخصي وإلتزامه بالضوابط والإجراءات التي تحكم هذه العلاقة ووضع آليات لممارسة مهام الحوكمة تبعاً لعلوم الإدارة الحديثة ومتقتضيات العصر، لافتًا إلى الاهتمام بالكوادر البشرية للهيئة خلال الفترة المقبلة، وإشراكهم في برامج تدريبية في هذا المجال تنعكس مستقبلاً على تصنيف المنطقة عالميًا.

وفي نهاية لقائه، وجّه المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشكر للفريق مهاب مميش عن دوره وأدائه، خلال رئاسته المنطقة الاقتصادية مؤكدًا على نزاهته ووطنيته وأن له أياد بيضاء على الهيئة والعاملين بها.

أول إجتماع للمهندس يحيى زكي بالعاملين بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

أول إجتماع للمهندس يحيى زكي بالعاملين بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

أول إجتماع للمهندس يحيى زكي بالعاملين بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس