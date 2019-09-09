شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد المرحلة الثانية لأعمال تطوير محمية «رأس محمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الإثنين، المرحلة الثانية من أعمال التطوير الحالية في محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء والتي تشمل تطوير مركز المستخدمين ومركز الغوص والمعمل الجديد وبعض المباني الأخرى، التي توفر الخدمات لزوار المحميات وتضمن حفاظنا على الموارد الطبيعية كما تفقدت الوزيرة تطوير مركز التدريب التابع لوزارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء.

واستمعت الوزيرة لآخر تفاصيل أعمال التطوير والتحديث ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت لتوفير المزيد من الخدمات لرواد المحمية خاصة ان هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير التي تنفذها الوزارة في المحميات الطبيعية لتوفير الخدمات للزوار.

كما تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مركز التدريب وتفقدت أعمال الصيانة التي تتم في جميع أقسامه في الفترة الحالية والتي من المقرر أن تنتهي خلال 60 يوما ووجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في أعمال الصيانة لاستقبال الباحثين خلال الفترة المقبلة ومواصلة الأعمال البحثية في المركز.