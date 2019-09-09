شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسيوط: وظائف شاغرة لخريجي كليات الهندسة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة أسيوط عن وظائف شاغرة للمهندسين «مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا»، عن طريق «العمل باليومية» بالإدارات الهندسية بالمدن والقطاعات التنفيذية بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة، تنفيذًا لمبادرة المحافظة بتشغيل الشباب وهيكلة الإدارات الهندسية.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين شباب الخريجيين فإنه تقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين، والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط والمفاضلة بينهم بكل دقة وحيادية طبقًا للشروط المقررة على أن تكون الأولوية للحاصلين على دراسات عليا لذات التخصص والأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل التراكمي والأعلي في مجموع الدرجات في ذات المرتبة والأقدم في التخرج والأكبر سناً مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لهذا الشأن.

وأوضح المهندس عبدالحكيم عبداللاه، وكيل وزارة الاسكان بأسيوط، أنه تقرر فتح باب التقديم لمدة 15يومًا من تاريخ الاعلان، للحصول على فرصة عمل للمهندسين في تخصصات (مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا)، على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الحاصلين على بكالوريوس الهندسة بتلك التخصصات، وألا يزيد السن عن 30 عامًا، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي و«الأوتوكاد» لمهندسي مدني وعمارة.

فضلاً عن تأديته للخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للذكور لافتًا إلى إنه سيتم إجراء امتحانات واختبارات شخصية للمقبولين طبقاً للمستندات المقدمة منهم على أن يتم تقديم الطلبات بإسم مدير مديرية الإسكان بأسيوط موضحاً به (العنوان والوظيفة المتقدم بها مع إرفاق (صورة شهادة التخرج أو مستخرج منها، صورة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية، و4 صورفوتوغرافية 4×6، صورة من شهادات الدورات التدريبية في مجال التخصص).