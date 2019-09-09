شكرا لقرائتكم خبر عن 721 طالبًا في احتفالية «تجارة حلوان» بتخريج الدفعة الثانية FMI في الأوبرا‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كلية التجارة جامعة حلوان بتخريج الدفعة الثانية FMI (الأسواق والمنشآت المالية) بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

تخلل الاحتفالية تكريم 721 طالبًا وطالبة، فضلا عن طلاب الأنشطة وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس فضلا عن تكريم ممثلي عن وزارة الاستثمار وبعض الشركات التي قامت بتقديم فرص توظيفية لخريجي الدفعة والدفعة السابقة.

وقال الدكتور عزت الوكيل، عميد الكلية، إنه يشعر بالفخر الكبير لتكريم هؤلاء الطلاب، لافتًا إلى إقبال الشركات والبنوك على الاستعانة بهم وفقًا لدراستهم المتخصصة والمتميزة.

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وأوضح أن خريج هذه الشعبة يتميزون بالمهارة والعلم فضلا عن حصولهم على مناهج دراسية متميزة تلبي حاجة العمل وفق برامج معتمدة.

وأكد أن خريج هذه الكلية لا يعانون من البطالة والتي تصل نسبتها إلى صفر في المائة فضلا عن تعيين طالبين من خريجها بالكلية.

وأوضح الدكتور عمر صقر، منسق البرنامج، بأن خريجو شعبة الأسواق والمنشآت المالية متكامل ومن أفضل خريجي الجامعات المصرية وأكثرها نفاذاً لسوق العمل دون واسطة وللصالح العام بما له من دور أخلاقي وتعليمي بما يسمى الطفرة الدراماتيكية واللوجستية، بالإضافة إلى حصولهم على المراكز الأولى في مجال الأنشطة.

وقدم الدكتور عمرو سليمان، المشرف العام على الشعبة، عدة نماذج من خريجي الكلية ممن عملوا في بعض الشركات والبنوك، موضحًا أن الكلية أول من قدمت خريجًا متميزًا بالجامعات المصرية وابتكرت أقسامًا متميزة ومتفردة لاقت قبولا وإقبالا كبيرًا داخل سوق العمل وفقا للبرامج التي تواكب الأسواق المالية والاستثمار والبنوك، واصفًا الجامعة بالبيت الكبير.

احتفالية تجارة حلوان بتخريج الدفعة الثانية

احتفالية تجارة حلوان بتخريج الدفعة الثانية