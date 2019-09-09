شكرا لقرائتكم خبر عن مجهودات مُكثفة لوزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوت الهواء الحادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذّت وزارة البيئة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عدد 5066 سيارة تبين مطابقة 4169 ومخالفة 897، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 1006 منشأة صناعية، تبين منها مطابقة عدد 463 منشأة وتوقف عدد 341 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 202 للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما وصل عدد البلاغات التي ترد إلى خدمة المواطنين بالوزارة إلى عدد 20 بلاغ وتم التعامل معهم وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

واستكمالاً للدور التوعوي لوزارة البيئة، قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ عدد 700 ندوة توعوية للمزارعين، لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه.