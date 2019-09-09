ضبط صاحب محل خمور وعامل لبيعهما مشروبات كحولية بدون تصريح بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت إدارة حماية الآداب بالقاهرة، بإشراف العميد دكتور حمدي النهري، مدير مباحث الآداب، حملات مكبرة لفحص محلات الخمور الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتمكن المقدم علاء حمدي، ضابط مباحث الآداب، من ضبط "عبد الحافظ.م.ع"، 25 سنة، المسئول عن محل خمور، و"أحمد.ع.م"، 18 سنة، عامل بذات المحل، لقيامهما ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح من الجهات المختصة، وحيازتهما كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 178 زجاجة خمور ماركات مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.