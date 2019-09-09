تأجيل دعوى إحالة مقتحمي نادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لـ 11 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لجلسة ١١ نوفمبر المقبل مع إلزام الداخلية بتحديد سكن المعتدين.

وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية قام باقتحام نادى المحامين بأبو زعبل، وإهانة المحامين بداخلة واكتفت وزارة الداخلية، بخصم أسبوع من راتبه.

وتضمنت الدعوى أن الخصم من راتبه ليس أجراء رادع بل الإحالة للاحتياط لأنه تسبب في اهانة جناح من جناحي العدالة .