أخبار مصر

تأجيل دعوى إحالة مقتحمي نادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لـ 11 نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لجلسة ١١ نوفمبر المقبل مع إلزام الداخلية بتحديد سكن المعتدين.

وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية قام باقتحام نادى المحامين بأبو زعبل، وإهانة المحامين بداخلة واكتفت وزارة الداخلية، بخصم أسبوع من راتبه.

وتضمنت الدعوى أن الخصم من راتبه ليس أجراء رادع بل الإحالة للاحتياط لأنه تسبب في اهانة جناح من جناحي العدالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل دعوى إحالة مقتحمي نادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لـ 11 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا