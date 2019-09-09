مجازاة 3 مسئولين بالشباب والرياضة لارتكابهم مخالفات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مركز شباب التجمع بخصم أجر شهرين من راتبه، وأوقفت مفتش مالي وإداري بمديرية الشباب والرياضة عن العمل لمدة 6 أشهر، كما وجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة، لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي.

بدأت الواقعة عندما أقام أحد العمال بمركز شباب القاهرة الجديدة يتضرر فيها من مدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مركز شباب القاهرة الجديدة وآخرين لفصله تعسفيًا وتصفية جميع العاملين بالمركز لاكتشاف بعض المخالفات المالية في حق المشكو في حقهم.

واستندت المحكمة على أقوال الشهود الذين أكدوا بفحص الواقعة تبين صرف مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا كمكافأة منذ عام 2014 بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة، برغم مخالفة ذلك للائحة والقانون والذي أوجب الزيادة بناء على موافقة الجمعية العمومية، فضلًا عن قيام المحال الأول بصرف مبالغ مالية تحت مسمى بدل انتقال وذلك بالمخالفة.

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وقام للمحال الثالث باعتماد والموافقة على رفع المكافأة الخاصة بالأول إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريا بالمخالفة .

وثبت قيام المحالة الثانية صرف شيكات باسم شخص مختلف غير المتعاقد معه وهو " الممثل القانوني " لمستأجر كافيتريا المركز عن طلبات المركز في نوفمبر 2014، بالرغم من عدم جواز أن يحرر شيكات باسمه لكونه غير ذي صفة في العقد وليس طرف، كما وافقت على صرف قيمة إيجار 10 وحدات مصيفيه بمطروح وشرم الشيخ بالمخالفة للقانون، فضلًا عن قيامها باستخراج شيك لموظف قبل تسوية سلفة خاصة به بالمخالفة للتعليمات .

كما ثبت قيام المحالة الثانية بصرف شيك بمبالغ مالية لتوزيع جوائز على المتفوقين بالرغم من انه تم تكريم مديرين المدارس دون المتفوقين من الأعضاء.