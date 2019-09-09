وزير الري: لدينا حساسية بشأن أي مشروعات على النيل غير سابقة التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الاقليمية "حول دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه"، والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أن 95% من الأراضي في مصر صحراء ويتم الاعتماد على مياه النيل بنسبة 95 % وهذا يجعل الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وأضاف عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن نقص حصه مصر من مياه النيل بنسبة 2% يؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان مما قد يساهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن مصر تأمل في الاتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتي استغرقت وقتا طويلا، مشيرا إلى أن الوصول إلى توافق في مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنميه في إثيوبيا ولا يحقق أضرارًا جسيمة لمصر.