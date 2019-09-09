محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنهم يعملون في الوقت الحالي على إخماد الحريق الذي نشب في عدة محلات بمنطقة الوكالة بحي بولاق أبوالعلا.
وأضاف عبدالهادي، لمصراوي، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق، لافتًا إلى أنهم لا يعلمون سبب اندلاع الحريق حتى الآن وأن ذلك سيتضح عقب السيطرة عليه وتشكيل لجان فنية للوقوف على أسبابه.
واندلع حريق كبير منذ قليل في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الوكالة التي تقع في حي بولاق أبوالعلا التابع للمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة: نحاول السيطرة على حريق الوكالة ولا نعلم السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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