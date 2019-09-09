الأوقاف: "واجب المعلم والمتعلم " موضوع خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "واجب المعلم والمتعلم".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.