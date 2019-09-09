لبحث خطة الإصلاح الشامل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس وجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث.
كما وجه الرئيس بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.
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